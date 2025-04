Serie A, la classifica: il Torino vede il Como avvicinarsi a -1

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo il match tra azzurri e granata valido per la 34^ giornata

Il Napoli sfrutta un'occasione ghiotta. Sono sufficienti due gol nel primo tempo di McTominay a permettere al Napoli di vincere contro il Torino e volare in testa alla classifica in solitaria a quota 74 punti. Volano quindi i partenopei, complice la sconfitta dell'Inter in casa contro la Roma. Dall'altra parte il Como vince di misura lo scontro diretto contro il Genoa e fa un salto a quota 42 punti, soltanto 1 dietro il Torino. Vince anche il Milan, che va a 54 punti, undici lunghezze più dei granata. Deve ancora giocare l'Udinese, che domani alle 18:30 avrà la possibilità di recuperare i granata nella gara contro il Bologna.