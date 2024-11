Serie A, la classifica: si allontana il settimo posto

Come cambia la classifica dopo gli anticipi di sabato 23 novembre 2024

Termina la giornata di anticipi di questo sabato 23 novembre, con il big match Milan-Juventus a farla da padrona. Termina in manita il match tra Hellas Verona e Inter, con i nerazzuri che superano il Napoli. Il big match di giornata termina con un pareggio, 0 a 0 tra Milan e Juventus, che rimangono rispettivamente settima e sesta, allontanando quindi dal Toro la posizione minima per la qualificazione alle coppe europee. L'ultima gara di giornata, tra Parma e Atalanta, termina con la vittoria degli ospiti per 1 a 3. L'atalanta si porta quindi a quota 28 punti, al primo posto a pari merito con l'Inter.