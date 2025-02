Serie A, la classifica: Torino a 8 lunghezze dalla zona retrocessione

E' terminata un'altra domenica di calcio italiano, che ha visto andare in scena 5 partite. Alle 12:30 la Fiorentina è caduta in casa contro il Como di Fabregas, che ora ha allungato a soli 3 punti dal Torino. Alle ore 15:00 l'Udinese si è imposto per 3-0 contro l'Empoli, ora ad un solo punto dalla zona retrocessione, mentre i bianconeri hanno consolidato il decimo posto portandosi a 5 lunghezze di vantaggio dai granata. Alle ore 18:00 la Roma ha vinto 1-0 a Parma, con i crociati che rimangono in zona retrocessione a quota 20. Infine alle 20:45 la Juventus si è aggiudicata il derby d'Italia, vincendo 1-0 contro l'Inter di Inzaghi, che ha mancato il sorpasso al Napoli, ancora primo in classifica.