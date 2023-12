Serie A, la classifica: Torino al decimo posto, Bologna ancora quarto

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo i turni pomeridiani della diciassettesima giornata

Turno pomeridiano che regala qualche sorpresa: il Torino pareggia contro l'Udinese per 1-1, alla rete di Zarraga risponde Ivan Ilic. Risultato che colloca i granata al decimo posto in classifica, con tre punti di vantaggio sul Monza e a meno tre dal Napoli. Nell'altro turno vince il Bologna al Dall'Ara 1-0 contro l'Atalanta. Felsinei quarti in classifica.