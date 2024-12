Serie A, la classifica: Torino al decimo posto con Empoli

Verona e Milan hanno aperto la diciassettesima giornata di Serie A. La vittoria dei rossoneri sui gialloblu consolida il Milan nella settima posizione della classifica e affonda il Verona ad un solo punto dalla zona retrocessione. Il match non intacca la posizione dei granata, attualmente decimi in classifica con l’Empoli a quota 19 punti, in attesa della sfida contro il Bologna, in programma domani, 21 dicembre, alle ore 15:00.