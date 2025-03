Serie A, la classifica: Torino ancora undicesimo in attesa delle concorrenti

In attesa della gara tra Monza e Torino che scenderanno in campo domani alle 12:30, nella giornata di oggi sono andati in scena gli anticipi della 27ª giornata di Serie A, aperta nel pomeriggio dal pareggio a reti inviolate tra Atalanta e Venezia. Il big match di giornata tra Napoli e Inter per la vetta della classifica che si è concluso sul risultato di 1-1. Nel sunday night l'Udinese ha vinto contro il Parma per 1 a 0 grazie al rigore trasformato da Florient Thauvin. In attesa delle gare di domani, i granata attualmente sono undicesimi con 31 punti a -8 dal decimo posto occupato dall'Udinese e a +10 dal terzultimo posto in classifica.