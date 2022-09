Serie A, la classifica: Torino e Juventus a quota 10, Fiorentina a -1 dai granata

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito ai match della domenica di questa settima giornata

Nel pomeriggio sono poi andate in scena tre partite, che hanno visto Fiorentina, Lazio e Monza vincere rispettivamente contro Verona (2-0), Cremonese (0-4) e Juventus (1-0). I viola vanno così a 9 punti, a -1 dal Torino, mentre la formazione gialloblù resta al fondo a quota 5. 3 punti anche per Lazio, che resta in zona Europa con i suoi momentanei 14 punti, e Monza. Per la formazione brianzola sono i primi 3 punti della stagione in Serie A, mentre la Juventus fatica ancora una volta a trovare la vittoria e resta ferma a quota 10, a pari punti con il Torino.