Serie A, la classifica: Torino e Juventus appaiate a quota 10

Sesta giornata in dirittura d'arrivo per il campionato di Serie A. Il Torino è nono, appaiato alla Juventus a quota 10 punti. I bianconeri vengono fermati sul 2-2 dalla Salernitana, in una gara che si accende negli ultimi minuti con l'annullamento del gol della possibile vittoria di Milik e una girandola di rossi. La domenica del turno ha riservato anche ulteriori sorprese. Partendo dalla vetta, spicca l'occasione sprecata dall'Atalanta. La Dea avrebbe potuto assaporare la vetta in solitaria del campionato, ma l'1-1 con la Cremonese - a Demiral risponde subito Valeri - si trova a braccetto con Napoli e Milan. Tre punti invece per la Lazio, che supera 2-0 il Verona. Sorprende ancora l'Udinese, che batte il Sassuolo per 3-1. Buona la prima anche per il Bologna senza Mihajlovic, battuta la Fiorentina per 2-1. Parte bassa della classifica, pareggiano Lecce e Monza per 1-1, i giallorossi recriminano per due occasioni mentre i brianzoli trovano il primo punto in A.