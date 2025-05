Serie A, la classifica: Torino ininfluente nella lotta scudetto, Como a + 4

Come cambia la classifica al termine della sfida tra granata e nerazzurri

Termina con il risultato di 0-2 la sfida tra granata e nerazzurri. I granata da ruolo di arbitri nella corsa scudetto passano a un ruolo ininfluente, venendo sconfitti da entrambe le forze. Non sfruttano i ragazzi di Vanoli l'errore dell'Udinese, sconfitto contro il Monza, e rimangono pari a quota 44 punti, con il Como a + 4 dopo la vittoria contro il Cagliari. I nerazzurri dall'altra parte volano in vetta alla classifica a pari punti con il Napoli, in attesa che gli azzurri giochino questa sera contro il Genoa.