Serie A, la classifica: il Torino rimane a più quattro dalla zona retrocessione

Si è conclusa la quindicesima giornata del Campionato di Serie A 2024-2025. Nel monday night che chiude la giornata, l'Udinese di Runjaic all'U-power Stadium si impone 2 a 1 sul Monza di Nesta, confermandosi al nono posto in classifica a 19 punti. Seconda sconfitta consecutiva per il Monza che rimane al diciannovesimo posto a 10 punti in classifca e a soli 2 punti dal diciassettesimo posto. Il Toro, invece, rimane al dodicesimo posto a quattro punti dal Como terzultimo.