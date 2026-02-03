Serie A, la classifica: Torino tredicesimo al termine della ventitreesima giornata

Si chiude la ventitreesima giornata di Serie A. A mettere la parola fine a questo turno tocca alla sfida Bologna-Milan. Al Dall’Ara il match termina 0-3 per i rossoneri. Una conclusione di Loftus-Cheek e la rete di Nkunku su rigore portano la squadra di Allegri avanti già nel primo tempo di due reti. Ad inizio ripresa Rabiot chiude i giochi e per i rossoblu arriva la terza sconfitta nelle ultime cinque giornata di campionato. Con questa vittoria i rossoneri si portano al secondo posto a meno 5 punti dal primk posto occupato dall’Inter di Chivu. Il Bologna, invece, sempre più lontano dalla zona Europa, scivola al decimo posto a 30 punti.
