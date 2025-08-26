Serie A, la classifica: Torino ultimo in classifica a zero punti, Inter in testa

Il Torino di Baroni si schianta contro l'Inter di Cristian Chivu al debutto in Serie A, con la partita terminata sul punteggio di 5-0 per i padroni di casa. In occasione della prima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano i nerazzurri rifilano cinque gol alla squadra di Marco Baroni grazie alla doppietta di Thuram, ai gol di Lautaro, Bastoni e Bonny, in gol all'esordio con la maglia nerazzurra. Con la vittoria di questa sera l'Inter di Cristian Chivu aggancia al primo posto a quota tre punti Como, Napoli, Roma, Cremonese e Juventus, mentre il Torino di Baroni rimane fermo all'ultimo posto in classifica a zero punti insieme a Sassuolo, Parma, Lazio, Bologna e Milan. Inoltre, alle 18:30 è andata in scena Udinese-Hellas Verona terminata sul punteggio di 1-1 grazie alle reti di Kristensen e Serdar: friulani e veneti salgono rispettivamente al decimo e all'undicesimo posto in classifica ad un punto.