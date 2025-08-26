Toro News
Serie A, la classifica: Torino ultimo in classifica a zero punti, Inter in testa

Serie A, la classifica: Torino ultimo in classifica a zero punti, Inter in testa

Serie A, la classifica: Torino ultimo in classifica a zero punti, Inter in testa - immagine 1
Come cambiano gli equilibri nella classifica dopo il posticipo del lunedì
Eugenio Gammarino

Il Torino di Baroni si schianta contro l'Inter di Cristian Chivu al debutto in Serie A, con la partita terminata sul punteggio di 5-0 per i padroni di casa. In occasione della prima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano i nerazzurri rifilano cinque gol alla squadra di Marco Baroni grazie alla doppietta di Thuram, ai gol di Lautaro, Bastoni e Bonny, in gol all'esordio con la maglia nerazzurra. Con la vittoria di questa sera l'Inter di Cristian Chivu aggancia al primo posto a quota tre punti Como, Napoli, Roma, Cremonese e Juventus, mentre il Torino di Baroni rimane fermo all'ultimo posto in classifica a zero punti insieme a Sassuolo, Parma, Lazio, Bologna e Milan. Inoltre, alle 18:30 è andata in scena Udinese-Hellas Verona terminata sul punteggio di 1-1 grazie alle reti di Kristensen e Serdar: friulani e veneti salgono rispettivamente al decimo e all'undicesimo posto in classifica ad un punto.

 

Serie A, la classifica: Torino ultimo in classifica a zero punti, Inter in testa
