Serie A, la classifica: Torino undicesimo e a +8 sul Parma terzultimo

Si è chiusa la domenica di Serie A in cui si è disputata la 24^ giornata di questo campionato e per concludere il turno manca solamente il posticipo di lunedì sera in cui si affrontano Inter e Fiorentina. Ad aprire questa domenica ci ha pensato la vittoria della Roma che a Venezia si è imposta 0-1 salendo a quota 34 punti, sei in più del Torino che, dopo il pareggio di ieri con il Genoa, è undicesimo con 28 lunghezze. Sconfitta pesante del Parma che nello scontro diretto a Cagliari non è andato oltre un 2-1 che fa esultare il popolo sardo salito a 24 punti: i ducali adesso sono terzultimi a quota 20 punti, otto in meno del Toro. Da segnalare poi una roboante vittoria della Lazio che schiaccia 5-1 il Monza e sale a quota 45 che valgono il quarto posto. Pareggio a reti bianche tra Lecce e Bologna: un punto a testa che vale il raggiungimento rispettivo di quota 24 e 38. In serata frena la capolista Napoli che in casa contro l'Udinese si deve accontentare di un pareggio per 1-1: ora la formazione partenopea deve quindi stare attenta all'Inter che può riportarsi ad un solo punto di distacco.