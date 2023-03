Serie A, la classifica: Toro a -1 dalla Conference e l’Europa League…

Milan-Salernitana è la gara che ha spento i riflettori della 26^ giornata di Serie A: un 1-1 a San Siro che consente ai campani di allontanarsi dalla zona retrocessione, mente i rossoneri si fermano al 4^ posto. Ottima posizione anche per il Torino, che dopo la vittoria contro il Lecce ha raggiunto quota 37, distanziando di solo un punto la 7^ posizione, che rappresenta la qualificazione alla Conference League. Non impossibile, però, pensare a un assalto all’Europa League: l’Atalanta si trova al 6^ posto con 42 punti, 5 in più dei granata. Nell’ultima parte di stagione, dunque, la 6^ posizione potrebbe essere un obiettivo da tenere a mente per i ragazzi di Ivan Juric, come anche evidenziato dal direttore di TN Gianluca Sartori nell'editoriale post-Lecce.