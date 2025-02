Serie A, la classifica: Toro a +10 dalla zona retrocessione

E' terminata un'altra domenica di calcio italiano, che ha visto andare in scena 4 partite. Alle 12:30 il Napoli di Conte è uscito sconfitto 2 a 1 contro il Como di Fabregas a causa dell'autogol di Rrahmani e al terzo gol consecutivo di Diao vedendosi superare dall'Inter, ora in vetta alla classifica di Serie A. Il Como, grazie alla vittoria di oggi, sale al tredicesimo posto in classifica a 28 punti. Alle ore 15:00 la Fiorentina è uscita sconfitta dal Bentegodi perdendo 1 a 0 contro l'Hellas Verona nei minuti finali grazie al gol di Bernede. La Fiorentina rimane ferma al sesto posto a 42 punti mentre l'Hellas ottiene tre punti fondamentali per la lotta salvezza salendo al quattordicesimo posto a 26 punti. Alle ore 18:00 l'Atalanta ha superato l'Empoli con uno schiacciante 5 a 0 confermandosi al terzo posto a sole tre lunghezze dall'Inter primo in classifica. La squadra di D'Aversa, con la sconfitta di oggi, scende al diciottesimo posto a 21 punti. Infine alle 20:45 la Juventus vince di misura contro il Cagliari grazie al gol di Vlahovic. La Juventus sale al quarto posto in solitaria a 49 punti, mentre il Cagliari scende alla quindicesima posizione a 25 punti. Dopo le partite di oggi, il Toro rimane saldo all'undicesimo posto in classifica a 31 punti e a +10 punti dalla zona retrocessione.