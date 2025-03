Serie A, la classifica: Toro a +13 dal 18°, ma l’Europa è sempre più lontana

La domenica di questa ventottesima giornata di Serie A si conclude con gioie e dolori per i granata di Paolo Vanoli. Ad aprire le danze il lunch match, Verona-Bologna, terminata con una vittoria degli ospiti che raggiungono la Lazio al quinto posto a quota 50 punti, in attesa che i biancocelesti giochino contro l'Udinese nella giornata di domani, 10 marzo. Alle 15 è il turno del Napoli, che batte la Fiorentina in casa per 2 a 1, lasciando i viola fermi a quota 45 punti. La squadra del capoluogo toscano viene superata proprio dalla Roma, che alle 18 vince di misura in casa dell'Empoli. È questa la sfida che più conta per i granata: da una parte la sconfitta dei toscani permette ai granata di rimanere a +13 dalla zona retrocessione, dall'altra la vittoria dei giallorossi, ora settimi a quota 46 punti, allontana ulteriormente l'Europa. A concludere questa domenica di campionato è la schiacciante vittoria dell'Atalanta in casa della Juventus: i bergamaschi si impongono sui bianconeri per 0-4 e vanno a -3 dalla vetta.