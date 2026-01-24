Serie A, la classifica: Toro a 6 punti dalla zona retrocessione, per ora

Vittoria schiacciante del Como contro il Torino. I granata escono sconfitti 6-0 nella sfida contro i lariani: termina 6-0 il match al Sinigaglia. In gol Caqueret, Baturina, Kuhn, Da Cunha su rigore e Douvikas che realizza una doppietta. Continua il periodo negativo del Toro che con questa sconfitta rimane a sei lunghezze dalla zona retrocessione (23 punti) in attesa delle altre gare. Tutt'altra storia per il Como che con questa vittoria supera la Juventus e vola al quinto posto a 40 punti.