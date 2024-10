Serie A, la classifica: Toro a meno due dal quarto posto. Roma umiliata a Firenze

Si chiude anche questa domenica di calcio italiano e con lei anche la nona giornata di Serie A. In apertura abbiamo visto il parteggio per 1-1 tra Parma ed Empoli, e da lì in poi è stato spettacolo puro: 3-0 della Lazio sul Genoa e 2-2 tra Monza e Venezia alle ore 15:00, a seguire uno storico 4-4 tra Inter e Juve e per concludere una pesante umiliazione subita da Ivan Juric e la sua Roma: 5-1 a Firenze, con la squadra di Palladino che vola quarta in classifica