Serie A, la classifica: Toro undicesimo a + 7 dalla zona retrocessione

Si chiude con un pareggio la partita tra il Torino di Paolo Vanoli e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini nel match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Con il pareggio ottenuto a Bergamo stasera, i ragazzi di Vanoli salgono a 27 punti, rimanendo fermi all'undicesimo posto in classifica. I granata sono stati scavalcati dall'Udinese, che si riporta al decimo posto a 29 punti grazie alla vittoria per 3 a 2 contro il Venezia di Di Francesco, fermo al diciannovesimo posto a 16 punti. La partita delle 15 tra Hellas Verona e Monza ha portato ad altre novità in chiave salvezza: l'Hellas ha vinto per 1 a 0 sul Monza, riuscendo a guadagnare tre punti importanti. Il Monza di Bocchetti è sempre ultimo in classifica a 13 punti. In attesa dei risultati di domani, il Torino si posiziona all'undicesimo posto in classifica a +7 dalla zona retrocessione.