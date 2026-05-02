Una non raggiunge l'altra. Anzi, l'altra ora punta più in alto. Il Torino si presenta a Udine con l'intenzione di vincere e raggiungere la formazione bianconera a quota 44 punti. La gara al Bluenergy Stadium, però, va diversamente. Gli uomini di Runjaic si mostrano più determinati rispetto a quelli di D'Aversa, che non riescono a reagire e non trovano soluzioni offensive a fare da contraltare a un'imprecisione difensiva abbastanza notevole.

Udinese-Torino: Coppa Pizzul ai bianconeri

I padroni di casa sbloccano il match allo scadere del primo tempo con la rete di Ehizibue che sfrutta un errore difensivo importante da parte di Obrador. A sei minuti dall'inizio della ripresa, l'Udinese si mostra ancora preciso su corner: Ekkelenkamp incorna e. Vittoria secca da parte dei bianconeri che si portano al decimo posto a quota 47 punti, staccando i granata di sei lunghezze e arrivando a -1 da Lazio e Bologna (che devono ancora giocare). Il Toro, invece, resta ancorato al tredicesimo posto a quota 41 punti, rischiando di farsi staccare anche dal Parma e di farsi raggiungere dal Genoa (che in caso di vittoria andrebbe a +1 sui granata).