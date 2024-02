Serie A, la classifica: vince il Bologna, Torino a -5 dall’Europa

Nella giornata di oggi sono andate in scena quattro sfide della ventitreesima giornata. Nel pomeriggio Empoli-Genoa e Udinese-Monza non si fanno male: 0-0 in entrambe le gare. Alle 18.00 tocca a Frosinone-Milan. I rossoneri faticano, ma vincono 2-3. Nel posticipo delle 20.45 vince il Bologna 2-4 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. I felsinei allungano in classifica, portandosi a 36 punti. Il Torino dista cinque punti dal quinto posto.