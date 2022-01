Serie A, la classifica: vince la Viola, per il Toro l’Europa torna distante 4 punti

Al termine della 22^ giornata del campionato di Serie A vediamo come cambia la classifica, ma ci sono ancora molte gare da recuperare

La sorpresa di giornata arriva a San Siro dove lo Spezia è riuscito a sconfiggere 1-2 il Milan. La formazione ligure porta a casa 3 punti inaspettati contro i ragazzi di Pioli e compie un bel balzo in classifica, in chiave salvezza, portandosi a 22 punti. I rossoneri invece vedono avvicinarsi il Napoli che ora dista solamente 2 lunghezze.

In serata la Fiorentina ha vinto nettamente con il Genoa: 6-0 il punteggio finale. Con questi 3 punti la Viola si porta a quota 35 e quindi la zona Europa per il Torino rimane distante 4 punti, ma i granata hanno ancora una gara in meno, quella saltata con l'Atalanta. Il Genoa invece rimane in piena zona retrocessione con soli 12 punti conquistati finora e prosegue la stagione in mezzo a mille difficoltà.