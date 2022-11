Serie A, le date della stagione 2023-2024: si parte domenica 20 agosto

La Lega Serie A ha comunicato tramite nota ufficiale le prime indicazioni sulla stagione 2023-2024. E' stata infatti stabilita la data in cui avrà inizio il prossimo campionato di Serie A e quella con cui invece si chiuderà la stagione. Si parte il 20 agosto 2023, 7 giorni dopo rispetto a quanto stabilito per questa stagione spezzettata per i Mondiali in Qatar. Il campionato terminerà poi domenica 26 maggio 2024.