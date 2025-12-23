Toro News
Campionato

Serie A, le designazioni arbitrali: Doveri per Torino-Cagliari

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la diciassettesima giornata di Serie A
Redazione Toro News

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la diciassettesima giornata di Serie A. La formazione granata scenderà in campo nella sfida dell'Olimpico Grande Torino contro il Cagliari. Il match sarà diretto da Doveri. Ad assisterlo saranno Passeri e Scatragli, mentre il quarto ufficiale sarà Tremolada. In sala VAR opererà Baroni, coadiuvato da Sozza in qualità di A.V.A.R.

Serie A, le designazioni per la diciassettesima giornata

PARMA – FIORENTINA     h. 12.30

GUIDA

ZINGARELLI – MORO

IV:      PAIRETTO

VAR:     GHERSINI

AVAR:      MAGGIONI

 

LECCE – COMO    h. 15.00

MARCHETTI

ROSSI C. – VECCHI

IV:      MASSIMI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      DI PAOLO

 

TORINO – CAGLIARI    h. 15.00

DOVERI

PASSERI – SCATRAGLI

IV:       TREMOLADA

VAR:      BARONI

AVAR:       SOZZA

 

UDINESE – LAZIO     h. 18.00

COLOMBO

BACCINI – FONTEMURATO

IV:      AYROLDI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     CHIFFI

 

PISA – JUVENTUS    h. 20.45

MARESCA

BERCIGLI – BAHRI

IV:      PERENZONI

VAR:     MARINI

AVAR:    ABISSO

 

MILAN – H. VERONA    Domenica 28/12 h. 12.30

FABBRI

MOKHTAR – CAVALLINA

IV:     ALLEGRETTA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      VOLPI

 

CREMONESE – NAPOLI    Domenica 28/12 h. 15.00

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV:     FERRIERI CAPUTI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     SOZZA

 

BOLOGNA – SASSUOLO    Domenica 28/12 h. 18.00

SACCHI J.L.

POLITI – RICCI

IV:     FELICIANI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:       NASCA

 

ATALANTA – INTER    Domenica 28/12 h. 20.45

LA PENNA

BERTI – PERROTTI

IV:       RAPUANO

VAR:     ABISSO

AVAR:     MANGANIELLO

 

ROMA – GENOA     Lunedì 29/12 h. 20.45

DI BELLO

COSTANZO – DEI GIUDICI

IV:     DIONISI

VAR:    PRONTERA

AVAR:      MANGANIELLO

