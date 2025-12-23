L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la diciassettesima giornata di Serie A. La formazione granata scenderà in campo nella sfida dell'Olimpico Grande Torino contro il Cagliari. Il match sarà diretto da Doveri. Ad assisterlo saranno Passeri e Scatragli, mentre il quarto ufficiale sarà Tremolada. In sala VAR opererà Baroni, coadiuvato da Sozza in qualità di A.V.A.R.
Campionato
Serie A, le designazioni arbitrali: Doveri per Torino-Cagliari
Serie A, le designazioni per la diciassettesima giornata—
PARMA – FIORENTINA h. 12.30
GUIDA
ZINGARELLI – MORO
IV: PAIRETTO
VAR: GHERSINI
AVAR: MAGGIONI
LECCE – COMO h. 15.00
MARCHETTI
ROSSI C. – VECCHI
IV: MASSIMI
VAR: CAMPLONE
AVAR: DI PAOLO
TORINO – CAGLIARI h. 15.00
DOVERI
PASSERI – SCATRAGLI
IV: TREMOLADA
VAR: BARONI
AVAR: SOZZA
UDINESE – LAZIO h. 18.00
COLOMBO
BACCINI – FONTEMURATO
IV: AYROLDI
VAR: GARIGLIO
AVAR: CHIFFI
PISA – JUVENTUS h. 20.45
MARESCA
BERCIGLI – BAHRI
IV: PERENZONI
VAR: MARINI
AVAR: ABISSO
MILAN – H. VERONA Domenica 28/12 h. 12.30
FABBRI
MOKHTAR – CAVALLINA
IV: ALLEGRETTA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: VOLPI
CREMONESE – NAPOLI Domenica 28/12 h. 15.00
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: MAGGIONI
AVAR: SOZZA
BOLOGNA – SASSUOLO Domenica 28/12 h. 18.00
SACCHI J.L.
POLITI – RICCI
IV: FELICIANI
VAR: DI PAOLO
AVAR: NASCA
ATALANTA – INTER Domenica 28/12 h. 20.45
LA PENNA
BERTI – PERROTTI
IV: RAPUANO
VAR: ABISSO
AVAR: MANGANIELLO
ROMA – GENOA Lunedì 29/12 h. 20.45
DI BELLO
COSTANZO – DEI GIUDICI
IV: DIONISI
VAR: PRONTERA
AVAR: MANGANIELLO
