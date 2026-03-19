L’AIA ha ufficializzato le designazioni per la 30ª giornata di campionato. L'incontro tra Torino e Milan, in programma sabato 21 marzo alle ore 18.00 sarà diretto da Franceso Fourneau, arbitro della sezione di Roma. Ad assisterlo i guardalinee Rossi e Moro, mentre il quarto uomo sarà Doveri. In sala VAR opererà Nasca, con Maresca nel ruolo di AVAR.
SERIE A
Serie A, le designazioni arbitrali: Fourneau per Milan-Torino
CAGLIARI - NAPOLI Venerdì 20/03 h 18:30
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: SERRA
GENOA - UDINESE Venerdì 20/03 h. 20:45
COLLU
PERETTI - BIFFI
IV: TURRINI
VAR: AURELIANO
AVAR: PEZZUTO
PARMA - CREMONESE Sabato 21/03 h. 15:00
FABBRI
CIPRESSA – YOSHIKAWA
IV: GALIPO’
VAR: PATERNA
AVAR: DI BELLO
MILAN - TORINO Sabato 21/03 h. 18:00
FOURNEAU
ROSSI M. - MORO
IV: DOVERI
VAR: NASCA
AVAR: MARESCA
JUVENTUS - SASSUOLO Sabato 21/03 h. 20:45
MARCHETTI
COSTANZO – BIANCHINI
IV: ALLEGRETTA
VAR: ABISSO
AVAR: CAMPLONE
COMO - PISA h. 12:30
PAIRETTO
MASTRODONATO - FONTEMURATO
IV: MUCERA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DI BELLO
ATALANTA – H. VERONA h. 15:00
AYROLDI
BERCIGLI – FONTANI
IV: CREZZINI
VAR: MAGGIONI
AVAR: LA PENNA
BOLOGNA - LAZIO h. 15:00
FELICIANI
BERTI – LAUDATO
IV: ZANOTTI
VAR: DI PAOLO
AVAR: GIUA
ROMA - LECCE h. 18:00
SACCHI J.L.
BACCINI – ZINGARELLI
IV: MASSIMI
VAR: GHERSINI
AVAR: ABISSO
FIORENTINA - INTER h. 20:45
COLOMBO
BAHRI – DEI GIUDICI
IV: TREMOLADA
VAR: MARESCA
AVAR: MASSA
© RIPRODUZIONE RISERVATA