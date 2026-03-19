tor campionato Serie A, le designazioni arbitrali: Fourneau per Milan-Torino

Serie A, le designazioni arbitrali: Fourneau per Milan-Torino

Serie A, le designazioni arbitrali: Fourneau per Milan-Torino - immagine 1
Diramate le designazioni arbitrali per le gare della 30a giornata
Eugenio Gammarino
Eugenio Gammarino 

L’AIA ha ufficializzato le designazioni per la 30ª giornata di campionato. L'incontro tra Torino e Milan, in programma sabato 21 marzo alle ore 18.00 sarà diretto da Franceso Fourneau, arbitro della sezione di Roma. Ad assisterlo i guardalinee Rossi e Moro, mentre il quarto uomo sarà Doveri. In sala VAR opererà Nasca, con Maresca nel ruolo di AVAR.

CAGLIARI - NAPOLI    Venerdì 20/03 h 18:30

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV:      PERRI

VAR:  MARINI

AVAR:   SERRA

 

GENOA - UDINESE    Venerdì 20/03 h. 20:45

COLLU

PERETTI - BIFFI

IV:      TURRINI

VAR:   AURELIANO

AVAR:    PEZZUTO

 

PARMA - CREMONESE    Sabato 21/03 h. 15:00

FABBRI

CIPRESSA – YOSHIKAWA

IV:       GALIPO’

VAR:  PATERNA

AVAR:    DI BELLO

 

MILAN - TORINO    Sabato 21/03 h. 18:00

FOURNEAU

ROSSI M. - MORO

IV:     DOVERI

VAR:   NASCA

AVAR:    MARESCA

 

JUVENTUS - SASSUOLO    Sabato 21/03 h. 20:45

MARCHETTI

COSTANZO – BIANCHINI

IV:      ALLEGRETTA

VAR:   ABISSO

AVAR:    CAMPLONE

 

COMO - PISA    h. 12:30

PAIRETTO

MASTRODONATO - FONTEMURATO

IV:     MUCERA

VAR:   MERAVIGLIA

AVAR: DI BELLO

 

ATALANTA – H. VERONA    h. 15:00

AYROLDI

BERCIGLI – FONTANI

IV:     CREZZINI

VAR:    MAGGIONI

AVAR:     LA PENNA

 

BOLOGNA - LAZIO    h. 15:00

FELICIANI

BERTI – LAUDATO

IV:     ZANOTTI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      GIUA

 

ROMA - LECCE    h. 18:00

SACCHI J.L.

BACCINI – ZINGARELLI

IV:       MASSIMI

VAR:     GHERSINI

AVAR:  ABISSO

 

FIORENTINA - INTER    h. 20:45

COLOMBO

BAHRI – DEI GIUDICI

IV:       TREMOLADA

VAR:     MARESCA

AVAR:   MASSA

