Diramate le designazioni arbitrali per le gare della 36a giornata
L'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la trentaseiesima giornata di campionato che vedrà il Torino ospitare il Sassuolo. Il direttore di gara dell'incontro di venerdì ore 20.45, sarà Simone Galipò della sezione AIA di Firenze. Gli assistenti saranno Bindoni e Tegoni, quarto ufficiale Maresca. Al Var ci sarà Meraviglia, con Prontera nel ruolo di Avar.
TORINO – SASSUOLO Venerdì 8/05 h. 20.45
GALIPO’ (foto)
BINDONI – TEGONI
IV: MARESCA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PRONTERA
CAGLIARI – UDINESE Sabato 9/05 h. 15.00
DIONISI
SCATRAGLI – TRINCHIERI
IV: TURRINI
VAR: DI PAOLO
AVAR: COSSO
LAZIO – INTER Sabato 9/05 h. 18.00
ABISSO
FONTANI – BIFFI
IV: SACCHI J.L.
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MASSA
LECCE – JUVENTUS Sabato 9/05 h. 20.45
COLOMBO
IMPERIALE – CECCONI
IV: TREMOLADA
VAR: MARIANI
AVAR: MAZZOLENI
H. VERONA – COMO h. 12.30
DI BELLO
LO CICERO – BERCIGLI
IV: BONACINA
VAR: CAMPLONE
AVAR: LA PENNA
CREMONESE – PISA h. 15.00
AYROLDI
ROSSI L. – ROSSI M.
IV: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: PEZZUTO
FIORENTINA – GENOA h. 15.00
MASSIMI
MOKHTAR – CAVALLINA
IV: CALZAVARA
VAR: MASSA
AVAR: PAIRETTO
PARMA – ROMA h. 18.00
CHIFFI
BAHRI – VECCHI
IV: MARESCA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
MILAN – ATALANTA h. 20.45
ZUFFERLI
DEI GIUDICI – ROSSI C.
IV: FOURNEAU
VAR: DI PAOLO
AVAR: MARIANI
NAPOLI – BOLOGNA Lunedì 11/05 h. 20.45
PICCININI
COLAROSSI – YOSHIKAWA
IV: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: GIUA
