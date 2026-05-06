Diramate le designazioni arbitrali per le gare della 36a giornata

Eugenio Gammarino

L'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la trentaseiesima giornata di campionato che vedrà il Torino ospitare il Sassuolo. Il direttore di gara dell'incontro di venerdì ore 20.45, sarà Simone Galipò della sezione AIA di Firenze. Gli assistenti saranno Bindoni e Tegoni, quarto ufficiale Maresca. Al Var ci sarà Meraviglia, con Prontera nel ruolo di Avar.

TORINO – SASSUOLO Venerdì 8/05 h. 20.45

GALIPO’ (foto)

BINDONI – TEGONI

IV: MARESCA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: PRONTERA

CAGLIARI – UDINESE Sabato 9/05 h. 15.00

DIONISI

SCATRAGLI – TRINCHIERI

IV: TURRINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: COSSO

LAZIO – INTER Sabato 9/05 h. 18.00

ABISSO

FONTANI – BIFFI

IV: SACCHI J.L.

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MASSA

LECCE – JUVENTUS Sabato 9/05 h. 20.45

COLOMBO

IMPERIALE – CECCONI

IV: TREMOLADA

VAR: MARIANI

AVAR: MAZZOLENI

H. VERONA – COMO h. 12.30

DI BELLO

LO CICERO – BERCIGLI

IV: BONACINA

VAR: CAMPLONE

AVAR: LA PENNA

CREMONESE – PISA h. 15.00

AYROLDI

ROSSI L. – ROSSI M.

IV: COLLU

VAR: GARIGLIO

AVAR: PEZZUTO

FIORENTINA – GENOA h. 15.00

MASSIMI

MOKHTAR – CAVALLINA

IV: CALZAVARA

VAR: MASSA

AVAR: PAIRETTO

PARMA – ROMA h. 18.00

CHIFFI

BAHRI – VECCHI

IV: MARESCA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

MILAN – ATALANTA h. 20.45

ZUFFERLI

DEI GIUDICI – ROSSI C.

IV: FOURNEAU

VAR: DI PAOLO

AVAR: MARIANI

NAPOLI – BOLOGNA Lunedì 11/05 h. 20.45

PICCININI

COLAROSSI – YOSHIKAWA

IV: PERRI

VAR: MARINI

AVAR: GIUA

