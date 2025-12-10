Toro News
Serie A, le designazioni arbitrali: Marinelli dirigerà Torino-Cremonese

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la quindicesima giornata di Serie A
L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la quindicesima giornata di Serie A. Il match di sabato alle 15.00 tra Torino e Cremonese, in programma al Grande Torino, sarà diretto da Marinelli. Ad assisterlo saranno Mastrodonato e Pistarelli, mentre il quarto ufficiale sarà Turrini. In sala VAR opererà Meraviglia, coadiuvato da Di Bello in qualità di A.V.A.R.

Serie A, le designazioni per la 15ª giornata

LECCE – PISA    Venerdì 12/12 h. 20.45

SACCHI J.L.

CECCONI – GIUGGIOLI

IV:      DIONISI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      PAIRETTO

 

TORINO – CREMONESE    Sabato 13/12 h. 15.00

MARINELLI

MASTRODONATO – PISTARELLI

IV:      TURRINI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      DI BELLO

 

PARMA – LAZIO    Sabato 13/12 h. 18.00

MARCHETTI

ROSSI C. – TRINCHIERI

IV:       AYROLDI

VAR:      AURELIANO

AVAR:       VOLPI

 

ATALANTA – CAGLIARI    Sabato 13/12 h. 20.45

DI MARCO

MONDIN – MINIUTTI

IV:      MUCERA

VAR:     MARINI

AVAR:     FABBRI

 

MILAN – SASSUOLO     h. 12.30

CREZZINI

MELI – ALASSIO

IV:      CHIFFI

VAR:     PRONTERA

AVAR:    MARESCA

 

FIORENTINA – H. VERONA    h. 15.00

COLOMBO

BACCINI – PERROTTI

IV:     PICCININI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      LA PENNA

 

UDINESE – NAPOLI     h. 15.00

SOZZA

LO CICERO – YOSHIKAWA

IV:     BONACINA

VAR:     GHERSINI

AVAR:     MANGANIELLO

 

GENOA – INTER      h. 18.00

DOVERI

ROSSI M. – BERCIGLI

IV:     FOURNEAU

VAR:     CAMPLONE

AVAR:       ABISSO

 

BOLOGNA – JUVENTUS     h. 20.45

MASSA

DEI GIUDICI – MORO

IV:       ZUFFERLI

VAR:      MARIANI

AVAR:      DI BELLO

 

ROMA – COMO    Lunedì 15/12 h. 20.45

FELICIANI

SCATRAGLI – PALERMO

IV:     MASSIMI

VAR:    MAZZOLENI

AVAR:      GIUA

