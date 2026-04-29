Diramate le designazioni arbitrali per le gare della 35a giornata

Eugenio Gammarino

L'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la trentacinquesima giornata di campionato che vedrà l'Udinese ospitare il Torino. Il direttore di gara dell'incontro di sabato, ore 15, sarà Giuseppe Mucera della sezione AIA di Palermo. Gli assistenti saranno Cecconi e Moro, quarto ufficiale Zanotti. Al Var ci sarà Maggiorni, con Dionisi nel ruolo di AVar.

PISA– LECCE Venerdì 1/05 h. 20.45

GUIDA

LO CICERO – LAUDATO

IV: TREMOLADA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DOVERI

UDINESE – TORINO Sabato 2/05 h. 15.00

MUCERA

CECCONI – MORO

IV: ZANOTTI

VAR: MAGGIONI

AVAR: DIONISI

COMO – NAPOLI Sabato 2/05 h. 18.00

FABBRI

BACCINI – BAHRI

IV: PERRI

VAR: DOVERI

AVAR: DI BELLO

ATALANTA – GENOA Sabato 2/05 h. 20.45

PEZZUTO

COLAROSSI – YOSHIKAWA

IV: TURRINI

VAR: GIUA

AVAR: PRONTERA

BOLOGNA – CAGLIARI h. 12.30

CREZZINI

FONTEMURATO – BIFFI

IV: GALIPO’

VAR: GARIGLIO

AVAR: GHERSINI

SASSUOLO – MILAN h. 15.00

MARESCA

PERETTI – BERCIGLI

IV: MARINELLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

JUVENTUS – H. VERONA h. 18.00

AYROLDI (foto)

VECCHI – CAVALLINA

IV: DI MARCO

VAR: DI BELLO

AVAR: MERAVIGLIA

INTER – PARMA h. 20.45

BONACINA

PRETI – PALERMO

IV: MASSIMI

VAR: MARINI

AVAR: DI PAOLO

CREMONESE – LAZIO Lunedì 4/05 h. 18.30

CHIFFI

DEI GIUDICI – ROSSI C.

IV: CALZAVARA

VAR: CAMPLONE

AVAR: MAZZOLENI

ROMA – FIORENTINA Lunedì 4/05 h. 20.45

ZUFFERLI

ROSSI L. – CECCON

IV: RAPUANO

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI BELLO

