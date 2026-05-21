Diramate le designazioni arbitrali per le gare della 38^ giornata di Serie A, e il derby della Mole
L'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la trentottesima giornata di campionato che vedrà il Torino affrontare la Juventus nel derby della Mole allo stadio Olimpico Grande Torino. Il direttore di gara dell'incontro di domenica 24 maggio ore 20.45, sarà Luca Zufferli della sezione AIA di Udine. Gli assistenti saranno Baccini e Lo Cicero, quarto ufficiale Colombo. Al VAR ci sarà Di Paolo, con Marini nel ruolo di AVAR.
Le designazioni arbitrali della 38ª giornata di Serie AFIORENTINA – ATALANTA Venerdì 22/05 h.20.45
PERRI
VOTTA – PRESSATO
IV: MASSA
VAR: DI BELLO
AVAR: SERRA
BOLOGNA – INTER Sabato 23/05 h. 18.00
BONACINA
LAGHEZZA – ZEZZA
IV: MARCENARO
VAR: PEZZUTO
AVAR: BARONI
LAZIO – PISA Sabato 23/05 h. 20.45
FERRIERI CAPUTI
NIEDDA – EMMANUELE
IV: DI MARCO
VAR: GHERSINI
AVAR: PICCININI
PARMA – SASSUOLO h. 15.00
TURRINI
IMPERIALE – TRINCHIERI
IV: MARINELLI
VAR: GIUA
AVAR: PEZZUTO
NAPOLI – UDINESE h. 18.00
ZANOTTI
CAPALDO – PASCARELLA
IV: MANGANIELLO
VAR: PRONTERA
AVAR: PAIRETTO
CREMONESE – COMO h. 20.45
MARESCA
CECCONI – FONTEMURATO
IV: CALZAVARA
VAR: GARIGLIO
AVAR: CAMPLONE
LECCE – GENOA h. 20.45
DOVERI
PERETTI – MASTRODONATO
IV: MUCERA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
MILAN – CAGLIARI h. 20.45
GUIDA
PRETI – BERCIGLI
IV: AYROLDI
VAR: ABISSO
AVAR: CHIFFI
TORINO – JUVENTUS h. 20.45
ZUFFERLI
BACCINI – LO CICERO
IV: COLOMBO
VAR: DI PAOLO
AVAR: MARINI
H. VERONA – ROMA h. 20.45
SOZZA
ROSSI M. – LAUDATO
IV: FELICIANI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MAGGIONI
