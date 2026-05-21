Diramate le designazioni arbitrali per le gare della 38^ giornata di Serie A, e il derby della Mole

Eugenio Gammarino
L'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la trentottesima giornata di campionato che vedrà il Torino affrontare la Juventus nel derby della Mole allo stadio Olimpico Grande Torino. Il direttore di gara dell'incontro di domenica 24 maggio ore 20.45, sarà Luca Zufferli della sezione AIA di Udine. Gli assistenti saranno Baccini e Lo Cicero, quarto ufficiale Colombo. Al VAR ci sarà Di Paolo, con Marini nel ruolo di AVAR.

Le designazioni arbitrali della 38ª giornata di Serie A

FIORENTINA – ATALANTA Venerdì 22/05 h.20.45

PERRI

VOTTA – PRESSATO

IV: MASSA

VAR: DI BELLO

AVAR: SERRA

BOLOGNA – INTER Sabato 23/05 h. 18.00

BONACINA

LAGHEZZA – ZEZZA

IV: MARCENARO

VAR: PEZZUTO

AVAR: BARONI

LAZIO – PISA Sabato 23/05 h. 20.45

FERRIERI CAPUTI

NIEDDA – EMMANUELE

IV: DI MARCO

VAR: GHERSINI

AVAR: PICCININI

PARMA – SASSUOLO h. 15.00

TURRINI

IMPERIALE – TRINCHIERI

IV: MARINELLI

VAR: GIUA

AVAR: PEZZUTO

NAPOLI – UDINESE h. 18.00

ZANOTTI

CAPALDO – PASCARELLA

IV: MANGANIELLO

VAR: PRONTERA

AVAR: PAIRETTO

CREMONESE – COMO h. 20.45

MARESCA

CECCONI – FONTEMURATO

IV: CALZAVARA

VAR: GARIGLIO

AVAR: CAMPLONE

LECCE – GENOA h. 20.45

DOVERI

PERETTI – MASTRODONATO

IV: MUCERA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

MILAN – CAGLIARI h. 20.45

GUIDA

PRETI – BERCIGLI

IV: AYROLDI

VAR: ABISSO

AVAR: CHIFFI

TORINO – JUVENTUS h. 20.45

ZUFFERLI

BACCINI – LO CICERO

IV: COLOMBO

VAR: DI PAOLO

AVAR: MARINI

H. VERONA – ROMA h. 20.45

SOZZA

ROSSI M. – LAUDATO

IV: FELICIANI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MAGGIONI

