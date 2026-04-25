Le parole del ministro dello Sport Abodi sul caso arbitri e su Rocchi, che sta facendo tremare tutta la Serie A

Piero Coletta
IMG_20260424_234759

Ilkhan è sparito dai radar, perché? (VIDEO)

Arrivano le parole del ministro dello Sport Andrea Abodi sul nuovo caso che sta facendo tremare la Serie A. Il caso Rocchi ha scosso il mondo del calcio, facendo tornare alla memoria un precedente preoccupante, ovvero Calciopoli. Abodi si è espresso così tramite il proprio profilo X.

FIGC Unveil The New Sports Justice Code

"Mi aspetto di ricevere formalmente dal Coni, prima possibile, informazioni in merito alla vicenda. Nel caso in cui fossero accertate responsabilità, non potranno non esserci conseguenze. "L'aspetto più grave che emerge è il modo in cui la stessa denuncia sia stata gestita all'interno del sistema calcistico. Finora nessun riscontro pubblico, così come non sappiamo chi abbia ricevuto la denuncia e quale organo sia stato investito della questione per verificarne la sussistenza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti