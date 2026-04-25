Ilkhan è sparito dai radar, perché? (VIDEO)

Arrivano le parole del ministro dello Sport Andrea Abodi sul nuovo caso che sta facendo tremare la Serie A. Il caso Rocchi ha scosso il mondo del calcio, facendo tornare alla memoria un precedente preoccupante, ovvero Calciopoli. Abodi si è espresso così tramite il proprio profilo X.

"Mi aspetto di ricevere formalmente dal Coni, prima possibile, informazioni in merito alla vicenda. Nel caso in cui fossero accertate responsabilità, non potranno non esserci conseguenze. "L'aspetto più grave che emerge è il modo in cui la stessa denuncia sia stata gestita all'interno del sistema calcistico. Finora nessun riscontro pubblico, così come non sappiamo chi abbia ricevuto la denuncia e quale organo sia stato investito della questione per verificarne la sussistenza"