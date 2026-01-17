Serie A, minuto di silenzio per la scomparsa di Commisso: il cordoglio di Gravina

In memoria del presidente e amministratore delegato della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso nella notte negli Stati Uniti all'età di 76 anni, verrà osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica in programma questo fine settimana. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha espresso tutto il suo cordoglio per la morte del presidente viola: "Siamo vicini alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per questa dolorosa scomparsa - afferma il presidente federale Gabriele Gravina - Rocco Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano, lo ricorderemo sempre per il suo entusiasmo e per la sua visione. È stato un punto di riferimento importante anche nel percorso di rinnovamento che stiamo portando avanti, non mi ha mai fatto mancare la sua condivisione e la sua amicizia".