Continuano le novità relative all'ultimo scossone al calcio italiano e riguardano la posizione di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per la Serie A e la Serie B. L'ex fischietto ha ricevuto un avviso di garanzia per frode sportiva: nel mirino alcune scelte relativa agli arbitraggi nella passata stagione. Proprio in seguito all'inchiesta, di auto-sospendersi dal ruolo attuale. Rocchi si è difeso dalle accuse: "Questa mattina ho ricevuto un avviso di garanzia. Sono sicuro di aver agito sempre correttamente ed ho piena fiducia nella magistratura. Sono sereno e vado avanti“ e in serata è arrivata un'altra dichiarazione: "In merito alla vicenda odierna, in accordo con l'Aia e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di responsabile Can. Questa scelta, sofferta, difficile ma condivisa con la mia famiglia, vuole permettere un corretto decorso della fase giudiziale, da cui sono certo uscirò indenne e più forte di prima".