Presente all'evento 'Merger & Acquisition Summit 2026. Italians Do It Better' organizzato dal Sole 24 Ore, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito allo stato di salute del massimo campionato italiano, partendo dall'appetibilità del prodotto e toccando tanti altri temi. Il nostro calcio è assolutamente appetibile, la maggioranza delle società di Serie A è posseduta da fondi stranieri e anche in Serie B ci sono tanti investitori esteri. Mi sembra la testimonianza che, nonostante sia vituperato, anche a ragione magari, nel nostro paese per via dei risultati non arrivati, sia comunque appetibile".

Non è mancato anche un commento sulla presidenza alla FIGC: " La Serie A ha fatto questa scelta, con 19 squadre su 20 che lo hanno indicato quale candidato accreditato. Credo scioglierà la riserva nei prossimi giorni dopo le riunioni che mancano e in quel caso mi auguro che tutto il calcio italiano sia compatto al fianco di Malagò. Abete? È il presidente della Lega Nazionale Dilettanti ed è naturale che larga parte della sua associazione lo sostenga".