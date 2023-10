Slitta la Supercoppa, cambiano le date di due giornate di Serie A e Coppa Italia

La ventunesima giornata di campionato, invece, verrà giocata domenica 21 gennaio 2024, con due anticipi a mercoledì 17 gennaio 2024, rispettivamente alle 18:30 e alle 20:45, e due anticipi a giovedì 18 gennaio 2024, sempre alle 18:30 e alle 20:45. Non si ha ancora l'ufficialità, ma presumibilmente saranno gli incontri delle quattro squadre che saranno poi impegnate nella Final Four a Riad.

Coppa Italia, le nuove date

Per quanto riguarda la Coppa Italia, nonostante il quadro sia ancora da definire, le nuove date della competizione sono le seguenti: sedicesimi in programma il 31 ottobre, 1 e 2 novembre in gara unica, dove il Torino di Ivan Juric affronterà il Frosinone. Ottavi di finale previsti per mercoledì 6 dicembre, mercoledì 20 dicembre e mercoledì 3 gennaio 2024 anziché il 10 e il 17 gennaio 2024. Infine, i quarti di finale sono in programma per mercoledì 10 gennaio anziché il 31 gennaio.