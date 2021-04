Super Lega, Ceferin su Agnelli: “Mai visto una persona mentire così di continuo”

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, prende la parola in conferenza stampa a Montreux e parla di Andrea Agnelli

Aleksander Ceferin prende la parola in conferenza stampa a Montreux dopo l'esposizione della nuova Champions League dal 2024. Il presidente della UEFA si esprime a riguardo di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, uno dei 12 club fondatori della Super Lega: "Non parlerò molto di Andrea Agnelli: la più grande delusione di tutte - dice Ceferin - . Mai visto una persona che potesse mentire così di continuo. Ho parlato con lui sabato pomeriggio, mi ha detto che erano solo voci, di non preoccuparmi, che mi avrebbe richiamato in un’ora. Ha spento il telefono...Il giorno dopo ha fatto l’annuncio. Solo una piccola parte del mondo del calcio è corrotta. Accecata da avidità continua il presidente della UEFA - , a cui del calcio non interessa. Alcuni club non pensano alle reti segnate ma ai loro conti in banca.Ho conosciuto pochi bugiardi e molte buone persone. Non abbiamo pensato che ci potessero essere dei serpenti nella nostra squadra".