Supercoppa, il Napoli è la prima finalista della “final four”

Il Napoli di Antonio Conte si riprende dopo l'ultima sconfitta contro l'Udinese. I partenopei sfornano un'ottima prestazione complessivamente, trascinati da un gigantesco Højlund. Avvio di gara equilibrato, anche se il Milan approccia con più intensità la semifinale. Col passare dei minuti la squadra partenopea prende campo e fiducia. Nella fase finale della prima frazione di gioco il Napoli trova la rete del vantaggio. Non perfetto Maignan, che non riesce a fermare il suggerimento laterale di Højlund: Neres è lì e deve solo appoggiare. Nella ripresa i partenopei prendono il controllo del gioco. Il Milan fatica e affonda sul diagonale di Højlund. Finisce 2-0 per il Napoli, che domani conoscerà la concorrente nell'atto finale: alle 20 si giocherà Bologna-Inter.