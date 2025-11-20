tor campionato Torino-Como, i precedenti: lo scorso anno Njie regalò la vittoria ai granata

il tema

Torino-Como, i precedenti: lo scorso anno Njie regalò la vittoria ai granata

Il bilancio delle precedenti sfide che si sono disputate tra lariani e granata
Eugenio Gammarino

Lunedì 24 novembre alle 18.30 va in scena la dodicesima giornata di Serie A, a sfidare i granata tra le mura domestiche dell'Olimpico Grande Torino c'è il Como. La squadra di Cesc Fabregas sta sorprendendo sempre di più in questa stagione e per questo motivo i lariani saranno un avversario tosto per Vlasic e compagni. Guardando però al bilancio storico complessivo il Torino può guardare allo scontro in maniera favorevole: su 40 partite disputate il bilancio è di 7 sconfitte 10 pareggi e 23 vittorie 64 gol fatti e 31 subiti. I numeri di un doppio confronto che storicamente ha sorriso ai granata, ma quel Como era un'altra società.

STORICO VITTORIE

Cesare Casadei of Torino FC during the Italian Serie A 2024/25 season, football match between Como 1907 and Torino FC on 13 April 2025 at Stadio Comunale Giuseppe Sinigaglia, Italy. Photo Nderim Kaceli
Tenendo in considerazione tutti gli incontri disputati tra la Serie A, Serie B e la Coppa Italia i dati sono i seguenti: 40 partite giocate, di cui 7 sconfitte, 10 pareggi e ben 23 vittorie, con un totale di 64 gol fatti e 31 subiti. Insomma, i precedenti parlano chiaro, il Torino in passato ha saputo dominare le partite contro il Como. Interessante notare come i pareggi per reti inviolate siano solamente cinque. Dunque, è una partita in cui si è sempre segnato molto, vista anche la differenza reti impressionante di ben 34 reti a favore dei granata. Inoltre il Toro ha una media reti a partita contro i comaschi di 1.6 gol a gara.

L'ULTIMO PRECEDENTE

L'ultimo precedente allo stadio Olimpico Grande Torino tra le due squadre risale al 25 ottobre 2024. In quell'occasione i granata di Paolo Vanoli si sono imposti 1-0 sui lariani: decisivi i grandi interventi di Vanja Milinkovic-Savic e le rete di Alieu Njie che ha permesso ai granata di portare a casa una vittoria molto importante in un periodo molto complicato per il club (7 sconfitte in 8 partite). Il gol del giovane esterno svedese è arrivato al 75' del secondo tempo: dopo un errore della difesa avversaria con Brunoder che appoggia di testa ad Audero, l'esterno granata è bravo a crederci e ad anticipare il portiere del Como saltandolo e poi depositando in rete.

Reti: st 30’ Njie

Ammoniti: pt 3’ Strefezza, pt 32’ Masina, pt 32’ Linetty, pt 37’ Goldaniga, st 19’ Vojvoda, st 28’ Paz

TORINO (3-5-2): Milinkovic Savic; Walukiewicz (st 1’ Vojvoda), Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic (st 27’ Tameze), Linetty (st 20’ Gineitis), Ricci, Masina (st 48’ Dembele); Adams, Sanabria (st 20’ Njie). A disposizione: Paleari, Donnarumma, Karamoh, Pedersen, Ciammaglichella, Bianay Balcot, Gabellini. Allenatore: Vanoli.

COMO (4-2-3-1): Audero; Kempf, Goldaniga, Dossena, Moreno; Sergi Roberto (pt 37’ Braunoder), Perrone (st 38’ Belotto); Strefezza (st 29’ Da Cunha), Paz (st 38’ Mazzitelli), Fadera (St 38’ Ali Jasim), Cutrone. A disposizione: Reina, Sala, Iovine, Baselli, Gabrielloni, Jack, Cerri, Verdi, Barba. Allenatore: Fabregas.

