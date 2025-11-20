Lunedì 24 novembre alle 18.30 va in scena la dodicesima giornata di Serie A, a sfidare i granata tra le mura domestiche dell'Olimpico Grande Torino c'è il Como. La squadra di Cesc Fabregas sta sorprendendo sempre di più in questa stagione e per questo motivo i lariani saranno un avversario tosto per Vlasic e compagni. Guardando però al bilancio storico complessivo il Torino può guardare allo scontro in maniera favorevole: su 40 partite disputate il bilancio è di 7 sconfitte 10 pareggi e 23 vittorie 64 gol fatti e 31 subiti. I numeri di un doppio confronto che storicamente ha sorriso ai granata, ma quel Como era un'altra società.
Torino-Como, i precedenti: lo scorso anno Njie regalò la vittoria ai granata
STORICO VITTORIE
Tenendo in considerazione tutti gli incontri disputati tra la Serie A, Serie B e la Coppa Italia i dati sono i seguenti: 40 partite giocate, di cui 7 sconfitte, 10 pareggi e ben 23 vittorie, con un totale di 64 gol fatti e 31 subiti. Insomma, i precedenti parlano chiaro, il Torino in passato ha saputo dominare le partite contro il Como. Interessante notare come i pareggi per reti inviolate siano solamente cinque. Dunque, è una partita in cui si è sempre segnato molto, vista anche la differenza reti impressionante di ben 34 reti a favore dei granata. Inoltre il Toro ha una media reti a partita contro i comaschi di 1.6 gol a gara.
L'ULTIMO PRECEDENTE
L'ultimo precedente allo stadio Olimpico Grande Torino tra le due squadre risale al 25 ottobre 2024. In quell'occasione i granata di Paolo Vanoli si sono imposti 1-0 sui lariani: decisivi i grandi interventi di Vanja Milinkovic-Savic e le rete di Alieu Njie che ha permesso ai granata di portare a casa una vittoria molto importante in un periodo molto complicato per il club (7 sconfitte in 8 partite). Il gol del giovane esterno svedese è arrivato al 75' del secondo tempo: dopo un errore della difesa avversaria con Brunoder che appoggia di testa ad Audero, l'esterno granata è bravo a crederci e ad anticipare il portiere del Como saltandolo e poi depositando in rete.
Reti: st 30’ Njie
Ammoniti: pt 3’ Strefezza, pt 32’ Masina, pt 32’ Linetty, pt 37’ Goldaniga, st 19’ Vojvoda, st 28’ Paz
TORINO (3-5-2): Milinkovic Savic; Walukiewicz (st 1’ Vojvoda), Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic (st 27’ Tameze), Linetty (st 20’ Gineitis), Ricci, Masina (st 48’ Dembele); Adams, Sanabria (st 20’ Njie). A disposizione: Paleari, Donnarumma, Karamoh, Pedersen, Ciammaglichella, Bianay Balcot, Gabellini. Allenatore: Vanoli.
COMO (4-2-3-1): Audero; Kempf, Goldaniga, Dossena, Moreno; Sergi Roberto (pt 37’ Braunoder), Perrone (st 38’ Belotto); Strefezza (st 29’ Da Cunha), Paz (st 38’ Mazzitelli), Fadera (St 38’ Ali Jasim), Cutrone. A disposizione: Reina, Sala, Iovine, Baselli, Gabrielloni, Jack, Cerri, Verdi, Barba. Allenatore: Fabregas.
