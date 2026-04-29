Sarà Giuseppe Mucera della sezione di Palermo a dirigere Udinese-Torino, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A che andrà in scena alle ore 15 di sabato 2 maggio. Si tratta di un inedito per il Torino, dato che il direttore di gara non ha mai arbitrato i granata, né i friulani. L'avventura di Mucera nel massimo campionato italiano effettivamente è iniziata da poco.

Due volte in Serie A: mai col Torino

A referto sono due le gare dirette da Mucera. La prima volta risale al 7 dicembre del 2025 per Cremonese-Lecce. La gara finì 2-0 a favore dei grigiorossi grazie alle firme di Bonazzoli e dell'ex attaccante del Torino Antonio Sanabria. In quella gara non mancarono episodi dubbi. In primis il rigore con cui i lombardi passano a condurre, dove inizialmente Mucera aveva lasciato correre e infine l'espisodio del gol annullato a Pareyo. L'ultima gara diretta risale a praticamente due mesi fa: Bologna-Verona 1-2. In questa gara invece la gestione arbitrale fu molto positiva.

A queste si aggiungono anche due gare di Coppa Italia, sempre della stagione 25/26. Parma-Spezia e Lecce-Juve Stabia. Per il resto la carriera del fischietto della sezione di Palermo si è sviluppata soprattutto in cadetteria con 15 presenze.