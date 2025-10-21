Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor campionato Torino, domenica arriva il Genoa: grifoni a caccia del primo successo stagionale

IL TEMA

Torino, domenica arriva il Genoa: grifoni a caccia del primo successo stagionale

Torino, domenica arriva il Genoa: grifoni a caccia del primo successo stagionale - immagine 1
I grifoni non possono permettersi altre sbavature
Alberto Girardi

Il Torino si prepara ad affrontare il Genoa domenica tra le mura di casa. I liguri, ultimi in Serie A arrivano all’appuntamento con un cammino fin qui deludente, in un inizio di stagione caratterizzato dalla confusione, in particolare dalla trequarti in su. La squadra allenata da Patrick Vieira ha mostrato compattezza a tratti, ma fatica a trovare continuità in fase offensiva.

L'avvio di stagione del Genoa

—  

Il Genoa arriva a torino domenica alle 12:30 per il lunch match dell'ottava giornata di Serie A. In un periodo di forte crisi i grifoni sono in cerca del primo sorriso stagionale. Fin qui i ragazzi di Vieira hanno collezionato solo tre punti, segnando tre reti e subendone nove, numeri che al momento valgono l'ultimo posto in classica al pari con Pisa e Fiorentina. Tutte le reti dei rossoblù fin qui sono arrivate fuori dalle mura di casa e in ogni gara disputata, nei tre match giocati in trasferta in questo campionato il Genoa ha sempre fatto gol e in due occasioni su tre (Bologna e Napoli) ha anche sbloccato il match.

LEGGI ANCHE

Possibile schieramento e atteggiamento tattico

—  

Fin qui Vieira ha optato per un 4-2-3-1 ed è probabile che continuerà con questo atteggiamento tattico, nonostante i pochi frutti raccolti. E' vero che la classifica può ingannare, ma il Genoa si presenta come una squadra solida e compatta e il problema principale di questo avvio di stagione è stato il reparto avanzato. I gol faticano ad arrivare e i nuovi acquisti non sbocciano, tra Colombo, Carboni e Gronbaek ancora nessuno ha convinto, i tre acquisti estivi sono scivolati in baso nelle gerarchie di Vieira e nelle ultime due gare nessuno dei tre è partito titolare. Al Genoa manca dunque una stabilità offensiva e delle gerarchie chiare sul versante offensivo, elementi da ritrovare al più presto già a partire dalla gara del Grande Torino, dove i grifoni arriveranno affamati per cacciare il primo successo stagionale.

Per quanto riguarda gli indisponibili, invece, Vieira dovrà fare i conti con due assenze. Messias è fermo per un problema agli adduttori, mentre Marcandalli per un guaio muscolare. Per il resto, a meno di sorprese, la squadra dovrebbe essere al completo, Ostigard e Malinovsky sono invece diffidati .

Leggi anche
Serie A, la classifica: l’Udinese recupera la Cremonese e rimane davanti al Torino
Serie A, la classifica: Cagliari e Lazio pari al Torino, Fiorentina con le ultime

© RIPRODUZIONE RISERVATA