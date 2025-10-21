Torino, domenica arriva il Genoa: grifoni a caccia del primo successo stagionale

Possibile schieramento e atteggiamento tattico

Fin qui Vieira ha optato per un 4-2-3-1 ed è probabile che continuerà con questo atteggiamento tattico, nonostante i pochi frutti raccolti. E' vero che la classifica può ingannare, ma il Genoa si presenta come una squadra solida e compatta e il problema principale di questo avvio di stagione è stato il reparto avanzato. I gol faticano ad arrivare e i nuovi acquisti non sbocciano, tra Colombo, Carboni e Gronbaek ancora nessuno ha convinto, i tre acquisti estivi sono scivolati in baso nelle gerarchie di Vieira e nelle ultime due gare nessuno dei tre è partito titolare. Al Genoa manca dunque una stabilità offensiva e delle gerarchie chiare sul versante offensivo, elementi da ritrovare al più presto già a partire dalla gara del Grande Torino, dove i grifoni arriveranno affamati per cacciare il primo successo stagionale.