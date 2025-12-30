Torino, dopo il Cagliari c’è il Verona: il nuovo anno inizia con gli scaligeri

Due vittorie che hanno dato una sorta di soffio vitale ai gialloblù, soprattutto lo scontro diretto per la salvezza contro i toscani. Il problema però sta proprio lì: contro le dirette concorrenti per la permanenza la vittoria è arrivata solo contro la squadra di Vanoli. Contro la Cremonese c'è stato un pareggio, così come con Lecce e Pisa. In altre gare contro Parma e Genoa, dunque ancora concorrenti per la salvezza, sono arrivate due sconfitte.
L'obiettivo dichiarato in casa Verona è sempre la salvezza. Le due vittorie contro Atalanta e Fiorentino hanno dato slancio alla squadra e la soglia per la permanenza in Serie A non è così distante. Il Genoa infatti ha soli due punti di distanza dagli scaligeri, che però dovranno fare il salto di qualità sopratutto negli scontri diretti. La salvezza passerà soprattutto da lì.
