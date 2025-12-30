Torino, dopo il Cagliari c’è il Verona: il nuovo anno inizia con gli scaligeri

Verona e la ricerca dell'ennesima salvezza

Spazio dunque alla trasferta a tinte gialloblù. Domenica 4 gennaio alle ore 18 ci sarà il fischio d'inizio tra piemontesi e veronesi. Ma che squadra è il Verona? La truppa di Zanetti sta faticando e non poco in questa stagione. Appena due le vittorie, a cui si aggiungono sei pareggi e otto sconfitte. Gli scaligeri hanno navigato a lungo senza vittorie, trovandole soltanto nell'ultimo scorcio di questa prima parte di campionato: Atalanta e soprattutto Fiorentina sono le squadre che sono cadute.