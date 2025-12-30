tor campionato Torino, dopo il Cagliari c’è il Verona: il nuovo anno inizia con gli scaligeri

Torino, dopo il Cagliari c’è il Verona: il nuovo anno inizia con gli scaligeri

Il punto sugli scaligeri, prossimi avversari dei piemontesi
Parola d'ordine? Dimenticare. Cosa? Il Cagliari. Il Torino ha chiuso nel peggiore dei modi l'anno 2025 con la sconfitta casalinga contro i sardi di Fabio Pisacane. Un risultato che, alla luce di quanto fatto vedere tra Cremonese e Sassuolo, non può che far riflettere sotto molti punti di vista. Ora però i granata sono chiamata a pensare già all'anno nuovo, con una gara che non deve essere sottovalutata. La prossima tappa per la squadra di Baroni si chiama Verona.

Verona e la ricerca dell'ennesima salvezza

Spazio dunque alla trasferta a tinte gialloblù. Domenica 4 gennaio alle ore 18 ci sarà il fischio d'inizio tra piemontesi e veronesi. Ma che squadra è il Verona? La truppa di Zanetti sta faticando e non poco in questa stagione. Appena due le vittorie, a cui si aggiungono sei pareggi e otto sconfitte. Gli scaligeri hanno navigato a lungo senza vittorie, trovandole soltanto nell'ultimo scorcio di questa prima parte di campionato: Atalanta e soprattutto Fiorentina sono le squadre che sono cadute.

Due vittorie che hanno dato una sorta di soffio vitale ai gialloblù, soprattutto lo scontro diretto per la salvezza contro i toscani. Il problema però sta proprio lì: contro le dirette concorrenti per la permanenza la vittoria è arrivata solo contro la squadra di Vanoli. Contro la Cremonese c'è stato un pareggio, così come con Lecce e Pisa. In altre gare contro Parma e Genoa, dunque ancora concorrenti per la salvezza, sono arrivate due sconfitte.

L'obiettivo dichiarato in casa Verona è sempre la salvezza. Le due vittorie contro Atalanta e Fiorentino hanno dato slancio alla squadra e la soglia per la permanenza in Serie A non è così distante. Il Genoa infatti ha soli due punti di distanza dagli scaligeri, che però dovranno fare il salto di qualità sopratutto negli scontri diretti. La salvezza passerà soprattutto da lì.

