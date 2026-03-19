Torino, i precedenti con Fourneau: 6 pareggi in 10 partite

Sarà Francesco Fourneau, arbitro classe 1984, a dirigere il match tra Milan e Torino in programma sabato 21 marzo alle ore 18:00 allo Stadio San Siro di Milano. Si tratta dell'undicesima volta in carriera, terza volta in questa stagione, per il fischietto della sezione di Roma 1 come direttore di gara della squadra granata.

L'unica partita vinta con Fourneau come arbitro dal Toro risale al 30 ottobre 2021 nella vittoria casalinga per 3-0 contro la Sampdoria. Una gara diretta con autorità dal direttore di gara, che in quella occasione aveva estratto il cartellino rosso per proteste al 66' ad Adrien Silva, che aveva lasciato i doriani in 10 uomini. Inoltre sul finire del match aveva annullato il momentaneo 3-0 granata di Verdi grazie all'ausilio del VAR per una posizione di fuorigioco.

Tanti pareggi e 3 sconfitte

Nei precedenti con i granata non si erano ancora verificate sconfitte in campionato (solo una in Coppa Italia ai supplementari contro il Frosinone persa per 2-1) prima di questa questa stagione dove è arrivata la sconfitta per 2-0 a Bergamo contro l'Atalanta lo scorso 10 gennaio e la sconfitta casalinga contro il Bologna terminata sul punteggio di 1-2. La direzione disciplinare è stata molto fiscale. Le ammonizioni sono state quattro e i provvedimenti tutti corretti.