Il Torino giocherà la prossima gara allo stadio Olimpico Grande Torino con il Parma nella giornata di venerdì 13 marzo. Una partita importante, dato che i granata vogliono allontanarsi dalla zona calda della classifica dopo la sconfitta contro il Napoli. La distanza, effettivamente è di appena sei punti. Sarà l'arbitro Maresca a dirigere il match. Un direttore di gara con cui i granata hanno un buon feeling in termini di vittorie, ma che nel recente passato ha fatto sollevare qualche polemica di troppo.
il tema
Torino, i precedenti con Maresca: bilancio positivo, ma le polemiche contro il Milan…
Il bilancio positivo e lo storico—
Fabio Maresca ha arbitrato per quattordici volte il Torino. La prima volta risale alla stagione 16/17, con i granata che vinsero per 1-0 contro il Genoa. Da lì in avanti i piemontesi hanno ottenuto sei vittorie: l'ultima risale contro l'Udinese nell'annata complicata 19/20. Finì 1-0. a lì in avanti sono arrivate tre sconfitte e due pareggi. L'ultimo precedente è contro l'Udinese, alla prima del 2026 dove finì 2-1 per i bianconeri. Tuttavia, non bisogna dimenticare la gara contro il Milan, la penultima gara diretta da Maresca contro il Toro dove ci furono non poche polemiche. Era la prima giornata della scorsa stagione e terminò 2-2.
Quanti episodi in quella gara—
Una partita che il Torino aveva aperto con l'autogol di Thiaw, dopo un palo colpito da Bellanova. La palla aveva varcato la linea, ma la goal-line technology, a causa di un malfunzionamento, non ha vibrato come di consueto e non ha avvertito l'arbitro. La correzione è poi arrivata, ma era evidente l’ingresso in porta del pallone. Questo nel primo tempo. Al 62', Maresca torna protagonista nel giudizio sul contrasto tra Coco e Morata. Il difensore granata entra in scivolata sull’attaccante spagnolo in area di rigore: Morata chiede il provvedimento, e Maresca indica subito il dischetto. Anche in questo caso la valutazione risulta errata, perché Coco prende chiaramente la palla: non può essere rigore. Il VAR interviene per la seconda volta, richiamando Maresca; dopo aver visto le immagini al monitor, l’arbitro cambia idea e annulla la precedente decisione. Nel finale, ha suscitato discussione anche il recupero. Gli otto minuti assegnati al termine del secondo tempo continuano a sembrare eccessivi.
