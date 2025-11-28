La gara con i salentini sarà la prossima gara del Torino nell'imminente turno di campionato. Per i granata si tratta di un'occasione per rilanciarsi dopo la brutta gara contro il Como. Lo stato di salute dei salentini in casa non è brillante.
Il tema
Torino, il Lecce non ha ancora vinto in casa
Al momento non è stata una grande stagione per la truppa di Eusebio di Francesco.
Ancora senza vittorie—
Al momento non è stata una grande stagione per la truppa di Eusebio di Francesco. Effettivamente i salentini non hanno ancora trovato la gioia dei tre punti all'interno delle proprie mura amiche. L'ultima vittoria in campionato in casa risale proprio al successo contro i granata nella penultima partita della stagione precedente. In questa annata solo una vittoria, tra l'altro in Coppa Italia, contro la Juve Stabia, gara terminata 2-0.
Pochissime reti davanti ai propri tifosi—
Non sorride nemmeno il dato relativo ai gol segnati al Via del Mare. I salentini hanno segnato appena tre gol in campionato, davvero poche per una squadra che dovrebbe esaltarsi davanti ai propri tifosi. Sette invece le reti subite.
