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Il prossimo impegno del Torino sarà molto complicato perché arriva la capolista Inter, desiderosa di chiudere la pratica Scudetto. La squadra nerazzurra è reduce dalla vittoria casalinga contro il Cagliari in campionato e vuole consolidare il primato in classifica mentre il Toro deve rialzarsi dopo un bruttissimo pareggio per 0-0 a Cremona. L’Inter ha vinto ciascuna delle ultime otto sfide giocate contro i granata, in tutte le competizioni. Il Toro, invece, è reduce da tre sconfitte nelle ultime tre gare consecutive in Serie A contro l’Inter all'Olimpico Grande Torino. Per tornare a un successo dei granata serve tornare indietro di più di sette anni. Il bilancio dei precedenti in terra piemontese è a favore dell'Inter: per il Torino, su un totale di 81 partite, sono arrivate infatti soltanto 25 vittorie mentre sono ben 32 le sconfitte e poi 24 i pareggi.

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