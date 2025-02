Torino-Milan 2-1, Cairo: “L’acquisto dello stadio? A oggi non è possibile”

Le dichiarazioni del numero uno granata

Redazione Toro News 22 febbraio 2025 (modifica il 22 febbraio 2025 | 22:45)

Il presidente del Torino Cairo ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la conclusione del match Torino-Milan 2-1, di seguito le sue parole.

"Una bella vittoria, voluta fortemente e meritata. Il Milan è una grande squadra, i cambi che ha fatto...squadra importante. Abbiamo fatto nel primo tempo, a parte la rete, un paio di occasioni dove Maignan ha fatto due parate. Nel secondo tempo, immediatamente dopo il gol subito, tornare in vantaggio è stato ottimo. La squadra era molto motivata e determinata a portare a casa la vittoria, già a Bologna meritavamo di più. Abbiamo compensato la sfortuna, quell'autogol è stato compensato qui".

I nuovi si sono integrati bene, sia Casadei che Biraghi, ma anche Elmas."Tutti e tre sono partiti dall'inizio. Biraghi ha tenuto più di tutti dal punto di vista della durata. Elmas bene, duetta bene con Vlasic e Casadei bene. Direi bene"

Poi anche Gineitis, una bella gioia? 2Un ragazzo in gamba, fortissimo, determinato, bel sinistro".

Era il volto della felicità Gineitis. "Ci mancherebbe altro. Il primo gol contro la Fiorentina è importante perché abbiamo pareggiato, questo ancora di più. Direi che ha ragione di essere felice. Poi MilinkoVic-Savic ha fatto una gran partita, credo che a oggi solo Sereni, Sirigu e Abbiati avessero parato tre rigori e quattro Donnarumma. Quindi raggiunge lui. Non voglio che lo batta, perché vuol dire che ci danno altri penalty e non si sa mai. Quindi bene".

Anche Ricci grande partita? "Anche lui, grande partita, poi la difesa ha fatto benissimo. Coco l'ho rivisto al top, Maripan bene. Ho detto bene Biraghi, anche se non giocava da tanto. Era partito bene anche Pedersen, poi ha causato quel rigore. In mezzo al campo Casadei e Ricci molto bene, Lazaro sta facendo sempre buone partite. Anche chi è entrato non ha fatto male. Tutti avevano voglia di vincere, è importante".

Su Ilic? Cosa è successo?"Ilic è fortissimo, il mister è lieto di averlo. Ora deve tornare in condizione. Ha qualità. Avere un centrocampo con Ilic, Ricci. Casadei e Gineitis, più Linetty e Tameze è un centrocampo importante. Tutti giovani".

Tre partite per chiudere i conti salvezza?"Facciamone una per volta, questa era una partita che si preparava da sola. Le prossime apparentemente sono facili, ma possono essere più complicate. Bisognerà essere attenti e focalizzati come oggi o a Bologna, in generale come lo siamo ultimamente. Prima di Bologna avevamo una striscia di sette risultati utili consecutivi".

Sulle notizie arrivate dal Comune, relativamente allo stadio Olimpico Grande Torino, cambia la vostra posizione?"Noi stiamo a vedere, non siamo attori di questa vicenda. Abbiamo il prolungamento dell'affitto per 18 mesi e poi vediamo. Acquisto dello stadio? Dobbiamo parlare di cose che possiamo fare, oggi non è possibile; intanto è importante avere ancora lo stadio per 18 mesi"