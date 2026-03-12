Torino – Parma: dati, numeri e precedenti della sfida di Serie A

La sfida tra Torino e Parma: dati, numeri e precedenti della sfida di Serie A analizzati con Sitiscommesse.

Alessandro Gigante 12 marzo - 11:52

La sfida tra Torino e Parma mette a dura prova due squadre che, per ora, non vedono sicura la propria classifica in ottica salvezza: granata e gialloblù cercheranno di mettere in campo le proprie energie alla ricerca di punti fondamentali.

Messa da parte la sconfitta a Napoli, per il Toro è il momento di ritrovare fiducia e portare una prestazione di spessore. I ragazzi di mister D'Aversa scendono in campo venerdì 13 marzo per il 29° turno di campionato.

Gialloblù che viaggiano a quota 34 punti in campionato, corrispondente al 12° posto, con sole quattro lunghezze di vantaggio sui granata. La forza dei ragazzi guidati da Carlos Cuesta sembra risiedere soprattutto nella compattezza del gruppo e nella capacità di restare organizzati anche nei momenti di difficoltà della partita.

Il Toro di D'Aversa viene dalla vittoria contro la Lazio, arrivata all’esordio del tecnico dopo l’esonero di Marco Baroni, e dalla recente sconfitta di Napoli. Un clima interno che non favorisce di certo serenità e motivazione della squadra: sarà compito dell’allenatore granata trovare equilibrio e continuità di rendimento, individuando l’undici più affidabile per una gara che può indirizzare il finale di stagione.

Statistiche e precedenti — Osservando gli scontri diretti emerge un sostanziale equilibrio, con tre vittorie per parte e quattro pareggi. Le ultime tre sfide hanno visto due pareggi (2-2 e 0-0) e una vittoria del Parma per 2-1. Il Torino arriva alla gara con un rendimento altalenante nelle ultime cinque partite (tre sconfitte, un pareggio e una vittoria), mentre il Parma ha mostrato maggiore continuità con tre successi e due pareggi. Sarà dunque un banco di prova importante per capire solidità, carattere e capacità di affrontare una delle fasi più delicate della stagione.

I numeri della sfida — Sul fronte casalingo il Torino conta 28 gol segnati e 49 subiti, con Nikola Vlašić e Giovanni Simeone migliori marcatori a quota sei reti. Il Parma in trasferta ha realizzato 20 gol subendone 32, trascinato soprattutto dalle sette marcature stagionali di Mateo Pellegrino.

Chi avrà la meglio? — Guardando i pronostici, i numeri parlano forte e chiaro: sarà una sfida equilibrata? Sarà poi il campo a dirlo e assegnare punti salvezza determinanti a chi avrà la meglio sul campo dell'Olimpico Grande Torino.