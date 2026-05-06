Sarà Simone Galipò a dirigere Torino-Sassuolo, match in programma venerdì sera alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il fischietto della sezione di Firenze è alla prima designazione in Serie A in carriera. Il direttore di gara classe '89 ha alle spalle una lunga gavetta. Dal Torneo di Viareggio alla Serie D, fino ad arrivare ai professionisti tra Serie C e B. In questa stagione ha diretto 19 incontri tra Serie B, Coppa Italia e Amichevoli. L'ultima gara diretta è lo scontro valido per la 34esima giornata di Serie B fra Virtus Entella e Venezia. Nel bilancio complessivo degli incontri da lui diretti quest'anno si denota ha una grande propensione all'ammonizione: quest'anno ha estratto 101 cartellini gialli e in quattro occasioni hanno portato all'espulsione. Inoltre, ha fischiato 10 rigori tra Serie B e Coppa Italia.