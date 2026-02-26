Torino, ti ricordi Tchoca? Gol ed esultanza al veleno in Brasile

L'incredibile esultanza dopo la rete segnata dal difensore brasiliano, cercato dal Toro a gennaio ma mai davvero acquistato

Redazione Toro News 26 febbraio - 13:44

Fa riflettere l'episodio andato in scena ieri nel campionato brasiliano. Nella sfida disputatasi nel quarto turno del Brasilerao tra Cruzeiro e Corinthians, terminata col punteggio di 1-1, ad andare a segno per gli ospiti ci ha pensato il difensore João Pedro Tchoca, vecchia conoscenza granata che nello scorso mercato di riparazione è andato ad un passo dal vestire la maglia del Torino. A far discutere è quanto accaduto subito dopo la rete, siglata al minuto 82, e l'esultanza che ne è scaturita.

L'esultanza del brasiliano — Alla prima da titolare nel nuovo campionato brasiliano, il difensore classe 2003 ha riportato tutto in parità sul finire di partita, pareggiando i conti con il gol di Matheus Pereira per gli avversari nel primo tempo. Ciò che è però accaduto dopo ha del clamoroso. Il difensore nel festeggiare la rete ha subito mimato un toro, per poi dopo dirigersi verso i propri tifosi indicando il simbolo del proprio club sulla maglietta. Un gesto di ripicca verso il club granata, reo di non aver finalizzato il colpo dopo l'esito non positivo delle visite mediche.

Cos'era successo — Quanto accaduto, per quanto possa sembrare un gesto indirizzato al Torino, potrebbe però essere una maniera per esprimere il proprio dissenso verso quanto accaduto giusto un mese fa. Il difensore dopo essere arrivato in città aveva infatti sostenuto le visite mediche. Il colpo pareva essere quindi cosa fatta, ma il club ha espresso la propria disapprovazione in seguito alle visite di rito. Il giocatore dopo essere rimasto per un paio di giorni in città ha poi percorso il viaggio in senso inverso, tornando in Brasile per tornare ad allenarsi con la sua vecchia (nuova) squadra. Questo il comunicato emesso dalla sua agenzia in seguito al non trasferimento in granata:

"OTB Sports comunica che l'atleta João Pedro Tchoca riprenderà la sua normale routine di allenamento allo Sport Club Corinthians questo lunedì, 2 febbraio.

L'atleta era vicino al trasferimento al Torino, ma la trattativa è saltata dopo un parere del reparto medico del club italiano. Parere questo piuttosto astratto e basato su un esercizio di futurologia poco credibile, anche per la scienza moderna. Oltre a respingere con forza il parere del reparto medico del Torino, OTB ha segnalato al SCCP che il club dispone di sufficienti risorse per un'eventuale azione legale presso la FIFA per il risarcimento dei danni, se la dirigenza del Corinthians lo riterrà opportuno.

Va sottolineato che il ripudio non riguarda in alcun modo anche il reparto calcio del Torino, al quale esprimiamo il nostro profondo rispetto e ammirazione per il modo professionale e anche umano con cui il competente direttore Gianluca Petrachi ha trattato la situazione Tchoca.

Infine, l'OTB conferma che, tornando in attività lunedì, João Pedro Tchoca sarà il nuovo proprietario della maglia 4 del Corinthians per il resto della stagione.

Questo è tutto per il momento,

OTB SPORT"

Un gesto per togliersi qualche sassolino dalle scarpe? Può darsi, quel che è certo è che a posteriori il suo apporto avrebbe potuto essere rilevante in maglia granata.