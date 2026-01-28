Torino, i precedenti con Sozza: il bilancio è negativo

Sarà Simone Sozza, arbitro classe 1987, a dirigere il match tra Torino e Lecce in programma domenica alle ore 12:30 allo stadio Olimpico Grande Torino. Si tratta della settima volta in carriera, prima volta in questa stagione, per il fischietto della sezione di Seregno come direttore di gara della squadra granata.

La prima gara dei granata arbitrata da Sozza risale alla stagione 2023/2024 nel match contro il Bologna, terminato a reti bianche. In quel caso il direttore di gara non assegnò giustamente due penalty, uno per parte. Nella stessa stagione ha diretto l'ultima gara di campionato Atalanta-Torino terminata 3-0 per i padroni di casa, nonostante le tre reti giustamente annullate ai bergamaschi. Il bilancio resta negativo anche nella passata stagione dove Sozza ha arbitrato i granata per ben quattro volte: sono due le sconfitte per 2-3 in casa contro la Lazio, dove era arrivata l'espulsione per l'ex mister granata, ora alla fiorentina, Paolo Vanoli e per 2-o allo Stadium nel derby con la Juve. L'unica vittoria granata tra le gare dirette dal fischietto della sezione di Seregno risale al 22 febbraio 2025: il 2-1 contro il Milan al Grande Torino.

Rigore a favore nell'ultima gara diretta da Sozza

L'ultimo match dei granata arbitrato da Sozza è del 3 maggio 2025 in casa contro il Venezia terminato 1-1. In quell'occasione Sozza ha ben gestito una gara molto fisica e complicata, dapprima dovendo ricorrere all'ausilio del VAR per ben due volte: il primo dopo appena 5' di gara per annullare il vantaggio dei lagunari siglato da Zerbin, a causa da una posizione millimetrica di fuorigioco segnalata in cuffia all'arbitro; il secondo per assegnare un calcio di rigore in favore del Toro, segnato poi da Vlasic, al trentaduesimo del secondo tempo, dopo che Idzes aveva toccato in modo irregolare il pallone col braccio e Sozza era stato richiamato al monitor per rivedere l'infrazione commessa.