Il Torino, dopo la rimonta contro l'Inter, affronterà l'Udinese sabato alle ore 15 presso la Dacia Arena di Udine. Le due squadre sono separate da tre punti: il Torino è tredicesimo e i friuliani sono undicesimi, a meno due dal decimo posto. Entrambe hanno poco da chiedere al proprio campionato anche se, lato granata ci sono ancora dei mini obiettivo che si potrebbero raggiungere. Lato Friuli però c'è poca voglia di lasciare le briciole, e chiudere la stagione nel miglior modo possibile, facendo bella figura soprattutto davanti al proprio pubblico. Questo è il pensiero dell'attaccante Bayo in un intervento ai canali ufficiali del club friulano: "Quella con la Lazio è stata una partita folle. Non siamo ancora in vacanza, mancano quattro partite alla fine".